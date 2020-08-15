В Пензе празднуют Медовый Спас

14 августа в храмах традиционно многолюдно. Церковь чтит память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. Также с этого дня, согласно традициям, начинается интенсивный сбор меда и его освящение.

Праздничное утро для сотен верующих пензенцев началось с богослужения в Храме Воскресения Христова. Медовый, или, как его еще называют, первый Спас ознаменовал собой начало Успенского поста. История торжества уходит далеко в прошлое. Наши предки когда-то отмечали в этот день праздник урожая. Затем традиция перешла и в православие.

«Пчелы прекращают собирать нектар, а пчеловоды собирают мед и приносят в храм, чтобы священнослужители прочитали молитву», - рассказал клирик Воскресенского молитвенного дома города Заречный иерей Дионисий Сушко.

Праздничное богослужение в Храме Воскресения Христова провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. После литургии он совершил обряд освящения меда.

«Можно сказать, что в какой-то мере эта традиция народная. С другой стороны, церковь еще с ветхозаветных времен освящает все начатки различного урожая, в том числе и меда. Поэтому в этот Успенский пост мы с вами переживаем несколько событий освящения нового урожая», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Кстати, богослужение в этом году должно было пройти у стен Спасского кафедрального собора, но вмешалась погода, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.