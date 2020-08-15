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15.08.2020г.
Годовщина «Экспресса». Заместитель главреда ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова

Годовщина «Экспресса». Заместитель главреда ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова

Сб, 15.08.20 01:55
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Она - журналист и часто встает на защиту интересов пензенцев, причем в большинстве случаев добивается справедливости. Речь - о заместителе главного редактора информационного агентства «Пенза-Пресс» Анне Балашовой. Год назад она стала сотрудником нового медиахолдинга «Экспресс»..

Корреспондент и заместитель главного редактора информационного агентства «Пенза-Пресс», Анна Балашова в журналистике практически с пеленок. Ее дедушка долгое время работал на телевидении, состоял в союзах писателей и журналистов, а мама трудилась в газете. Поэтому любовь к сочинительству передалась с генами и проявилась в глубоком детстве. Свой первый репортаж Аня создала в пять лет.

«Когда я научилась писать, вырывала листочки из тетрадей и наклеивала на них наклейки, придумывала из этого новость. Это была моя газета», - поделилась заместитель главного редактора информационного агентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

Так журналистика стала делом всей ее жизни. Во время учебы по выбранной специальности два раза проходила практику на «Экспрессе», а после получения диплома вернулась сюда уже на постоянную работу. Занималась сайтом, по выходным снимала телевизионные сюжеты, а потом перешла в информагентство «Пенза-Пресс». Ему Аня отдала шесть лет и дослужилась до руководящей должности. Она - самый молодой в медиахолдинге «Экспресс» заместитель главного редактора. Коллеги говорят, что повышение было закономерным.

«Аня очень надежный человек. Если она берется за дело, то мы можем быть уверены, что все будет на высшем уровне. Аня очень любит применять какие-то новые методы, инфографики, дизайнерские элементы в своих публикациях. С ней интересно работать», - пояснила главный редактор информационного агентства «Пенза-Пресс» Елена Юсупова.

«Всегда хочется назвать ее Анечка, потому что она на вид такая нежная и миниатюрная. Но на самом деле она очень ответственный человек, внутри - кремень и очень креативная. Когда читаешь ее материалы, всегда цепляет и захватывает», - прокомментировала заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева.

Хрупкая девушка признается, что работа иногда не отпускает даже дома. Она очень любит путешествовать и каждую свою поездку подробно описывает в личном блоге в Instagram. Аня говорит: нельзя быть журналистом только с девяти до шести вечера, это скорее образ жизни - ее важная, неотъемлемая часть, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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13.07.2020 08:29
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14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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