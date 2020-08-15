Артисты пензенского ТЮЗа готовы к выступлениям

Артисты продолжали репетировать, даже когда театры были закрыты. Теперь же готовы представить результаты своего труда публике.

Они ждали этой встречи несколько месяцев. Труппа пензенского театра юного зрителя в полном составе готова к работе. Долгое время обсуждение спектаклей проходило только в онлайн-режиме. Для премьеры выбрали музыкально-поэтический спектакль «Слова, рожденные войной» (12+). Артисты уверены, он не оставит равнодушным никого.

«Знаете, даже маленькие дети сидели с открытыми ртами. Они слушали, воспринимали, переживали. Мне кажется, что отношение к этой войне у российского народа заложено генетически», - сказала режиссер-постановщик, актриса Пензенского театра юного зрителя Ирина Дрожжилова.

Перед встречей со зрителями в театре тщательно готовятся не только творчески. В помещении проводят влажную уборку, обрабатывая все поверхности. Рассадка теперь тоже необычная - через кресло. Но там спектакли пройдут только в случае непогоды. Пока что труппа намерена все мероприятия организовывать на свежем воздухе.

Премьера - музыкально-поэтического спектакля «Слова, рожденные войной» запланирована на 23 августа - начало в 17:00. А уже сегодня в это же время состоится показ другой постановки под названием «Синема,синема» (6+). В воскресенье зрителям вновь представят уже полюбившуюся им сказку «Домовенок Кузя» (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.