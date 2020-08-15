В Пензенской области с начала года в ДТП пострадали 35 детей

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В целях профилактики подобных происшествий сотрудники госавтоинспекторы провели акцию «Автокресло детям». В ее рамках было выявлено около 200 нарушений правил перевозки несовершеннолетних, из них 15 - в областном центре.
«Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с требованиями ПДД, перевозка детей младше семи лет в автомобиле должна осуществляться с помощью детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка», - рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Пензе Юлия Филатова.
За нарушение правил перевозки детей без специального удерживающего устройства предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.