В Пензенской области с начала года в ДТП пострадали 35 детей

На подрастающее поколение, а вернее на его безопасность обратили внимание сотрудники ГИБДД. С начала года тридцать пять детей пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий. В большинстве случаев причиной этому стало отсутствие специальных удерживающих устройств.

В целях профилактики подобных происшествий сотрудники госавтоинспекторы провели акцию «Автокресло детям». В ее рамках было выявлено около 200 нарушений правил перевозки несовершеннолетних, из них 15 - в областном центре.

«Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с требованиями ПДД, перевозка детей младше семи лет в автомобиле должна осуществляться с помощью детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка», - рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Пензе Юлия Филатова.

За нарушение правил перевозки детей без специального удерживающего устройства предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.