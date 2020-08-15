В Сосновоборском районе отремонтировали детский сад

В селе Индерка Пензенской области отремонтировали детский сад. Его посещают около 120 ребят. Само село остается одним из самых многонаселенных в Сосновоборском районе. Качество ремонта во время своей рабочей поездки оценил губернатор Иван Белозерцев.

Детская площадка уходит в бесконечный сосновый лес. Вид, который наверняка разбудит фантазию каждого ребенка. Сюда дошколята из сада «Искорка» ходят гулять каждый день. Воспитатели признаются: ребята любят слушать сказки и смотреть на эти почти волшебные деревья. Особенно теперь, когда в самом учреждении стало уютнее. Его капитально отремонтировали.

«Родители очень рады, в садике стало тепло, светло и аккуратно. Жали, когда нас включат в программу капитального ремонта образовательных организаций. Я считаю, что это очень важно, потому что, прежде чем пойти в школу, ребенок должен достойно прожить детство», - прокомментировала заведующая детским садом «Искорка» села Индерка Диана Абдулина.

На работы в детскому саду из областного бюджета выделили три миллиона рублей. На эти средства смонтировали лестницу для эвакуации со второго этажа, отремонтировали фойе, которое было в аварийном состоянии, заменили двери и часть окон.

«Второй год реализуется программа развития материально-технической базы и ремонта детских садов. Мы видим и понимаем, что их нужно ремонтировать и выделять больше средств», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Всего на ремонт сельских детских садов из областного бюджета в 2020 году выделено 11 миллионов рублей. Кроме Сосновоборского, в программе так же участвуют Кузнецкий, Земетчинский и Мокшанский районы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.