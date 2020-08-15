Часть пензенских дольщиков скоро заселятся в новые дома

Проблемы пензенских дольщиков, как и было обещано властями - решаются. Некоторые уже вселились в долгожданные квартиры, другие отпразднуют новоселье совсем скоро, третьим придется еще немного подождать.

На стройплощадке в микрорайоне Райки вновь кипит работа. Своего часа вторая очередь жилого комплекса на улице Пушкина ждала с 2018 года. На этой неделе подписали контракт с подрядной организацией на завершение строительства. Теперь специалистам предстоит не просто доделать то, что не завершили их коллеги, но и частично отреставрировать конструкции.

«Предстоит серьезная работа, связанная с усилением несущих строительных конструкций данного здания, так как какое-то время работы не велись, определенные бетонные конструкции были повреждены», - рассказала директор фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области Ирина Шульгина.

Закончить внешние работы должны успеть до холодов, чтобы потом заняться внутренними инженерными коммуникациями. Ввести дом в эксплуатацию планируют в мае 2021-го. В Жилом комплексе «Тернопольский» строительство уже на завершающей стадии. В декабре новоселы получат ключи от долгожданных квартир. В «Лукоморье» три дома второй очереди возводятся по федеральной программе на условиях софинансирования - регион выделяет на это из бюджета только 8%, остальные - средства государства. Таким образом в правах восстановят почти 500 обманутых дольщиков. А люди купившие квартиры на «Ново-Казанской» ожидают сдачи своего дома со дня на день. Его, как и первую очередь «Лукоморья» достраивали в рамках действия закона Пензенской области, который был экстренно принят, чтобы помочь пензенцам, попавшим в трудную ситуацию.

Однако, пока на территории Пензенской области еще остаются объекты, которые возводятся по старым механизмам - с использованием средств участников долевого строительства. И они у специалистов Госжилстройтехинспекции вызывают некоторые опасения. Еще две компании разорились и теперь нужно решить, что делать с их домами.

«Север-Траст» и «ФЖИ» проходят процедуру банкротства. Арбитражными управляющими в адрес фонда направлен пакет документов, необходимый для предварительной оценки и принятия решения: завершение строительства или выплата», - сообщила начальник управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

В сентябре эти объекты обследуют, чтобы понять, насколько конструкции успели разрушиться и получится ли возвести прочные дома. Окончательное решение после экспертизы будет приниматься на наблюдательном совете. Он намечен на октябрь, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.