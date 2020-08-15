В Пензе прошло совещание по организации работы наблюдателей на выборах

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Хорошо поработали, но надо повторить. С такого приветствия пензенским коллегам начал свою речь гость из столицы Максим Григорьев, который в Общественной палате России возглавляет группу по контролю за голосованием. Летом, когда вносились поправки в конституцию, для обеспечения прозрачности процедуры на участках региона было подписано больше 60 соглашений с различными общественными организациями. В канун сентябрьских выборов вновь никаких поводов для беспокойства.
13 сентября свои двери снова откроют 1085 избирательных участков. В половине из них, в основном на западе Пензенской области, гражданам раздадут дополнительные бюллетени, там пройдут довыборы депутата Государственной Думы. У тех, кто хочет голосовать не по месту регистрации, есть время оформить открепление удостоверение до 8 сентября включительно.
Пока же пензенским наблюдателям вручили почетные грамоты, которые им привез московский гость из Общественной палаты России за проделанную работу во время голосования по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.