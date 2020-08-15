В Пензенской области зарегистрировали очередную смерть от Cоvid-19

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В Пензенской области от коронавируса скончался еще один человек, сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.
Врачи зарегистрировали смерть 81-летнего мужчины, который страдал от множества заболеваний, включая сахарный диабет. Однако причиной смерти стал Cоvid-19, осложненный пневмонией.
Напоминаем, режим повышенной готовности в регионе продлен до 27 августа. Чтобы не заразиться, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки и тщательно мыть руки.