Еще 123 пензенца выздоровели от коронавируса

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о новых пациентах, которые справились с Covid-19.

По ее словам, из больниц региона за сутки выписалась 123 человека. Таким образом общее количество жителей региона, переболевших коронавирусом, составляет 6839.

Напомним, область находится на третьей стадии снятия ограничений. Режим повышенной готовности продлен до 27 августа. Самоизоляция сохраняется для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.