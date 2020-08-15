В Пензе нашли нарушения при содержании животных в цирке

Так, расстояние между манежем и первым рядом зрительного зала оказалось меньше установленного законом одного метра, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, а ограждения у слонов и верблюдов - неэффективны для безопасности посетителей. Также у администрации цирка нет необходимых документов на сено. По результатам проверки прокуратура внесла представления, двое были привлечены к ответственности.

Кроме того, выяснилось, что кассовое оборудование цирка находится в Москве, и, чтобы получить чек, зрителям нужно ставить свои контактные данные. Сообщение о данном нарушении направлено в налоговую службу для проведения проверки.