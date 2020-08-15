Подвыпивший зареченец лишился 5 тысяч рублей

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Житель Заречного обратился в местный отдел полиции с заявлением о краже, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Мужчина рассказал, что некто похитил из его шорт 5 тыс. рублей. По его словам, злоумышленник воспользовавался тем, что потерпевший был пьян.
В ходе расследования была установлена личность подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный местный житель.
С мужчины взяли подписку о невыезде. За содеянное ему может грозить до пяти лет тюрьмы.