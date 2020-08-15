Оперативная информация по коронавирусу в Пензенской области на 15 августа

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На сайте стопкоронавирус.рф опубликована актуальная информация о числе зараженных коронавирусной инфекцией в стране, в том числе – и в Пензенской области.
Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 7257 случаев заражения коронавирусом, из них новых – 49. При этом уже 6839 пациентов вылечились, 95 скончались.
Всего по России выявлено 917884 случая заражения, прирост за сутки составил 5061 заболевший. 729411 человек выздоровел, 15617 пациентов скончались.
Пензенцев по-прежнему призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.