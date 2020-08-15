Автор «Сумерек» анонсировала еще две книги

Американская писательница Стефани Майер, автор «Сумерек» рассказала о планах написать еще две книги про вампиров, сообщил телеканал «360» со ссылкой на газету USA Today.

«У меня есть еще две книги, которые я хочу написать. Пока я обрисовала их в общих чертах и написала первую главу. Однако пока это не то, чем я готова заниматься прямо сейчас. Я хочу поработать над чем-то новым», — поделилась писательница.

Она отметила, что хочет создать особенный мир с иными правилами и своей мифологией. Возможно, что ее будущие произведения не будут связаны с вампирами.

Сага о вампире Эдварде и обычной девушке Белле вошла в топ самых продаваемых книг – поклонники истории приобрели больше 160 млн экземпляров, роман переведен на 46 языков. Также по произведениям были сняты фильмы с Кристен Стюард и Робертом Паттинсоном в главных ролях.

В начале августа Стефани Майер выпустила книгу «Солнце полуночи», написанную от лица вампира Эдварда из саги «Сумерки». За первую неделю продавцы отдали более миллиона ее копий.