Пензенец встретил на даче необычного пушистого зверька

Подписчик группы соцсети «ВКонтакте» о встрече с необычным животным на даче в Пензенской области.

В объектив камеры попал маленький черный грызун, похожий на хомяка.

«Вот такую милую зверушку нашли в пензенских огородах. Дачи в районе Каланчи», - отмечается в посте.

В комментариях заявили, что несмотря на безобидный вид, грызун является настоящим вредителем.

«Хомяки, когда на даче заводятся, - это реально горе», «Конец всему, что сажали. Жрет все, что не приколочено», «Хорошенький. Съел у нас перец и бархатцы», - поделились они.

При встрече с диким животным не стоит пытаться его потрогать и поймать, так как они могут являться переносчиками опасных инфекций.