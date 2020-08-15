Пензенец встретил на даче необычного пушистого зверька

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Подписчик группы соцсети «ВКонтакте» о встрече с необычным животным на даче в Пензенской области.
В объектив камеры попал маленький черный грызун, похожий на хомяка.
«Вот такую милую зверушку нашли в пензенских огородах. Дачи в районе Каланчи», - отмечается в посте.
В комментариях заявили, что несмотря на безобидный вид, грызун является настоящим вредителем.
«Хомяки, когда на даче заводятся, - это реально горе», «Конец всему, что сажали. Жрет все, что не приколочено», «Хорошенький. Съел у нас перец и бархатцы», - поделились они.
При встрече с диким животным не стоит пытаться его потрогать и поймать, так как они могут являться переносчиками опасных инфекций.