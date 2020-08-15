В России приступили к выпуску вакцины от коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики коронавируса, который получил название «Спутник V».

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирил Дмитриев, который вложился в разработку препарата, рассказал, что на сегодняшний день они получили заявили на приобретение миллиарда доз более чем из 20 стран. Он добавил, что имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Препарат будет выпускаться в виде инъекций. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.