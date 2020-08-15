Избитая гаечным ключом пензячка угодила в больницу

Пензенским росгвардейцам пришлось вмешаться в семейный конфликт, произошедший в микрорайоне ГПЗ-24.

49-летняя пензячка вернулась с дня рождения, дома она поссорилась с нетрезвым мужем. В ходе выяснения отношений мужчина схватил гаечный ключ и несколько раз ударил потерпевшую.

«Для оказания помощи пострадавшей, росгвардейцами была вызвана бригада скорой помощи. После медицинского осмотра женщину госпитализировали», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

51-летний мужчина был задержан и передан в руки полицейских для дальнейшего разбирательства.