Избитая гаечным ключом пензячка угодила в больницу

Array ( [temp] => +13 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 86 р
Пензенским росгвардейцам пришлось вмешаться в семейный конфликт, произошедший в микрорайоне ГПЗ-24.
49-летняя пензячка вернулась с дня рождения, дома она поссорилась с нетрезвым мужем. В ходе выяснения отношений мужчина схватил гаечный ключ и несколько раз ударил потерпевшую.
«Для оказания помощи пострадавшей, росгвардейцами была вызвана бригада скорой помощи. После медицинского осмотра женщину госпитализировали», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
51-летний мужчина был задержан и передан в руки полицейских для дальнейшего разбирательства.