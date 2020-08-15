Воскресенье не порадует пензенцев хорошей погодой

Так, в воскресенье будет облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ветер ночью будет дуть с севера, днем – с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду. Столбик термометра покажет отметку в 6-11 градусов тепла, а днем – от +15 до +20 градусов.

Опасных погодных явлений на территории региона не прогнозируется.