В школы и детсады области придут более 130 молодых специалистов

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Как сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области, глава ведомства Александр Воронков провел встречу с педагогами, для которых наступающий учебный год станет первым.
Также в мероприятии приняли участие заместители глав районных администраций, руководители органов управления образования, школ и детских садов. Они ответили на вопросы 28 педагогов.
Александр Воронков сообщил молодым специалистам о предусмотренных в регионе мерах поддержки. Так, в течение первых трех лет работы им будет предоставлена выплата в размере 35 тыс. рублей, установлен повышающий коэффициент к окладу в размере 0,35. Также сельских учителей ждет дополнительная надбавка к окладу в размере 0,25, и полная компенсация коммунальных платежей и оплата жилья.
Подобные мероприятия будут проводиться до 21 августа. 1 сентября в учреждениях образования области ждут 130 молодых педагогов.