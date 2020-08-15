В школы и детсады области придут более 130 молодых специалистов

Как сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области, глава ведомства Александр Воронков провел встречу с педагогами, для которых наступающий учебный год станет первым.

Также в мероприятии приняли участие заместители глав районных администраций, руководители органов управления образования, школ и детских садов. Они ответили на вопросы 28 педагогов.

Александр Воронков сообщил молодым специалистам о предусмотренных в регионе мерах поддержки. Так, в течение первых трех лет работы им будет предоставлена выплата в размере 35 тыс. рублей, установлен повышающий коэффициент к окладу в размере 0,35. Также сельских учителей ждет дополнительная надбавка к окладу в размере 0,25, и полная компенсация коммунальных платежей и оплата жилья.

Подобные мероприятия будут проводиться до 21 августа. 1 сентября в учреждениях образования области ждут 130 молодых педагогов.