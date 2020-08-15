Пенза снова лидирует по числу зараженных Сovid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила последние данные о распространении коронавируса на территории региона.

Так, за прошедшие сутки в области зафиксировали 49 случаев заражения. В числе заболевших – двое детей.

Больше всего новых случаев оказалось в Пензе – 25 человек, следом идет Зеречный, где обнаружили 9 случаев заболевания. В Шемышейском районе инфицировались 6 жителей, в Мокшанском, Нижнеломовском, Лопатинском, Никольском, Бессоновском и Пензенском – по одному.

Чтобы не заболеть, необходимо носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной. Режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.