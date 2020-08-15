В Пензе загорелся пассажирский автобус

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На улице Кирова загорелся автобус. О происшествии стало известно из группы соцсети «ВКонтакте».
Автор поста рассказал, что ЧП случилось около 14:30 напротив от площади Ленина.
«Загорелся автобус, все хорошо, обошлось. Водитель потушил. Все живы», - написал пензенец.
На фото видно, что проезжая часть затянута густым дымом.
В пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области сообщили, что возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных.
«Автобус №54. Произошло загорание в технологическом отсеке. Пострадавших нет, погибших нет», - уточнили в ведомстве.