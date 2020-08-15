В Пензе авторы социально значимых проектов получат гранты

14 августа в Первомайском районе дипломы были вручены финалистам городского конкурса. Проекты направлены на развитие территориального общественного самоуправления.

«Как показывает практика, с каждым годом поддержка инициатив жителей получает все больший отклик. В этом году от Первомайского района было подано на городской конкурс 20 заявок, 18 из них были допущены до участия конкурсе, 15 признаны победителями», - рассказала глава администрации Первомайского района Лидия Белякова.

В Октябрьском районе по итогам отбора комиссией определены 12 победителей из 23 представленных проектов. В Железнодорожном районе дипломы получили 9 заявок из 11. Победителям предоставят гранты в форме субсидий за счет средств городского бюджета.