В Пензе авторы социально значимых проектов получат гранты

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В Пензе наградили победителей конкурсов социально значимых проектов, сообщили в пресс-службе мэрии.
14 августа в Первомайском районе дипломы были вручены финалистам городского конкурса. Проекты направлены на развитие территориального общественного самоуправления.
«Как показывает практика, с каждым годом поддержка инициатив жителей получает все больший отклик. В этом году от Первомайского района было подано на городской конкурс 20 заявок, 18 из них были допущены до участия конкурсе, 15 признаны победителями», - рассказала глава администрации Первомайского района Лидия Белякова.
В Октябрьском районе по итогам отбора комиссией определены 12 победителей из 23 представленных проектов. В Железнодорожном районе дипломы получили 9 заявок из 11. Победителям предоставят гранты в форме субсидий за счет средств городского бюджета.