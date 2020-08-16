Эксперты рассказали, как средства гигиены могут вызвать рак

Эксперты выделили ряд соединений, входящих в состав средств гигиены, которые потенциально могу вызывать рак. Список появился в Lancet. Также ранее подобные исследования публиковало американское Национальное общество эндокринологов и ООН.

В 2001 году заговорили об опасности соединений из группы перфторалкильных и полифторалкильных (PFAS), диоксидов, фталатов, полибромированных дифениловых эфиров (PBDE) и других веществ, входящих в состав бытовой химии. Позднее эти соединения действительно обнаружили в продуктах, воде, у берегов Арктики, в моче дельфинов-афалин, крови большинства жителей Соединенных Штатов старше 12 лет.

Они могут способствовать бесплодию, заболеваниям щитовидной железы, некоторым видам рака, пишет РИА Новости.

Опасными могут быть не только гели для душа и косметика, средства для мытья посуды, но и зубные щетки и нити. Они также содержат перфторалкильные и полифторалкильные соединения. Это может спровоцировать рак щитовидной железы, яичников. Также чистка зубов с нитью может привести к гормональному сбою.

В щетине щеток накапливается антибиотик триклозан. Его добавляют в зубные пасты для защиты от воспаления. Это вещество способствует гормональным нарушениям. При использовании щетки больше 10 месяцев в организм попадает триклозана в десять раз больше нормы, отмечает РИА Новости со ссылкой на авторов научных работ.