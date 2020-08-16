В Пензе 16 августа простятся с журналистом Абрамом Пекным

В Пензе 16 августа в 12 часов у подъезда дома на ул. Славы, 7 простятся с журналистом Абрамом Исааковичем Пекным. Его не стало 14 августа в возрасте 96 лет.

«Уникальный человек, он не расставался с журналистикой до самого конца. Последнюю заметку в «Пензенскую правду» его дочь принесла минувшей весной. Не работая в штате газеты, он написал столько очерков и корреспонденций на разные темы, что хватило на солидный сборник, который вышел как хрестоматия для студентов отделения журналистики ПГУ в 2017 году. И Абрам Исаакович думал о подготовке второго тома», - говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального департамента информационной политики и СМИ.

Отмечается, что Абрам Исаакович обладал редкой доброжелательностью и благородством. Всегда готов был прийти на помощь.

Его похоронят на Ново-Западном кладбище.