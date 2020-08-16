В Пензенской области увеличилось число умерших младенцев

Росстат подготовил статистику умерших на первом году жизни по регионам за 2018 и 2019 годы.

Согласно официальным данным федерального органа статистики, за 2019 год в Пензенской области умерло 57 младенцев. Это на 11 больше, чем в 2018 году — 46 человек.

В статистике умерших на первом году жизни в 2019 году регион занимает 9 место из 14 среди субъектов Приволжского федерального округа. Далее за регионом следуют пять областей и республик: Ульяновская область — 48, Кировская область — 37, Чувашская Республика — 36, Республика Марий Эл — 30 и Республика Мордовия — 26.

Впереди — восемь субъектов ПФО: Удмуртская Республика — 66, Саратовская область — 86, Оренбургская область — 89, Пермский край — 113, Самарская область — 126, Нижегородская область — 146, Республика Татарстан — 210 и Республика Башкортостан — 261 человек.

Всего в Приволжском федеральном округе за 2019 год умерло 1331 человек на первом году жизни.