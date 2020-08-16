В областном центре начали праздновать «Пензенский Спас»

Пензенцев порадовали выставкой изделий народно-художественных промыслов и ремесел, ярмаркой меда и яблок, а также различными мастер-классами. Принять участие в мероприятии приехали артисты из всех районов Пензенской области.

«Наш коллектив приехал из Лунинского района. Сегодня мы поем на главной сцене православного праздники, исполним две замечательные песни: «Ах вы, сени мои, сени» и «Брови». В подобном мероприятии мы принимаем участие ежегодно», - рассказали солисты музыкального коллектива Лунинского района «Сурский сувенир».

«Мы приехали из Лопатинского района. На мероприятии выступаем с двумя мордовскими и русским музыкальными номерами. На этот праздник мы приезжаем каждый год и всегда удивляемся его масштабам. Атмосфера, которая нас окружает, не поддается описанию», - поделились впечатлениями солисты народного ансамбля Лопатинского района «Келуня».

Для всех желающих организовали спортивную площадку, фотозону и мастер-классы. Больше всего всех впечатлили «живые статуи».

«На этом празднике я в первый раз. Мне все очень понравилось, особенно то, что можно бесплатно попробовать мед. Жаль, что раньше не ходила на «Пензенский спас», - рассказала пензячка Алена Иванцова.

В дальнейшем на православном празднике с приветственным словом выступит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Также запланировано проведение экскурсии «Тайны Соборной площади» (0+) и презентация 14-метрового пирога.

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