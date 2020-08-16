В Пензенской области прирост больных ковид остается стабильным

На сайте стопкоронавирус.рф размещена информация о приросте заболевших коронавирусом по регионам России. В Пензенской области диагноз подтвердился у 44 человек.

Таким образом, на протяжении нескольких недель прирост заразившихся – в пределах 40-55 человек.

По данным на утро 16 августа, всего в регионе - 7 301 случаев заражения с момента начала наблюдений. 96 пациентов спасти не удалось.

При признаках простуды и недомогании необходимо обратиться к врачу. Самолечение недопустимо! Для профилактики заражения не стоит пренебрегать гигиеной, использовать антисептики.