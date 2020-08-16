В Индерке раньше срока закончили ремонт библиотечно-досугового центра

Передать традиции своего народа молодым - такую задачу ставят перед собой сотрудники библиотечно-досугового центра села Индерка Пензенской области. На днях там завершился ремонт. Как теперь выглядит очаг культуры в одном из самых многонаселенных сел региона, в ходе своей рабочей в Сосновоборский район проверил Иван Белозерцев.

Почему этот коллектив называется "Былбылым", что в переводе с татарского – «соловушка», его артисты дают понять сразу. Их голоса звучат на областных праздниках, а еще женщины посещают с гастролями Казань, Крым и Нижневартовск. Коллектив носит звание заслуженного народного ансамбля. Вот только долгое время репетировать приходилось в ветхом здании, которое построили еще в конце 60-х прошлого века и с тех пор не ремонтировали. В этом году в библиотечно-досуговом центре Индерки провели капитальную реконструкцию.

«Собрались тут с разных отраслей: вот работники культуры, медицины, я например, учитель, работаю в нашей школе. Собрались. Стали петь. Нам очень нравится ходить в этот ансамбль», - рассказала Альбина Баишева, артистка заслуженного народного ансамбля «Былбылым».

Ремонт обошелся в 5 миллионов 200 тысяч рублей. Средства выделили по национальному проекту «Культура». В здании заменили электропроводку и кровлю, потолки, двери, полностью отремонтировали фойе, а также актовый зал на 500 человек и класс для репетиций на втором этаже. В библиотечно-досуговом центре занимаются порядка 120 человек.

«У нас есть поколение, которое продолжает былбылымовские традиции, у нас уже есть средняя группа «Былбылым», сейчас маленькие с 1 класса просятся, есть ансамбль дошколят у нас», - пояснила Гузяльхан Шегвалеева, директор библиотечно-досугового цетнра Индерки.

«Это очень хорошо, что сохраняются традиции, что традиции передаются, очень важно, что основная группа существует уже столько лет и другие возрастные группы тоже приходят, занимаются», - отметил Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области.

Кстати, в библиотечно-досуговом центре Индерки работы завершили раньше срока, сообщает "Экспресс".

Видео предоставлено телеканалом.