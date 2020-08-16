В Пензе активисты пытаются сохранить деревянное задние в стиле модерн

В деревянном доме начала 20 века на улице Чкалова в Пензе ремонтные работы только начались. За восстановление сооружения взялись активисты.

От красоты дома №14 на улице Чкалова осталась разве что часть декора в стиле модерн. И та скрыта за кустами сирени. Уже несколько месяцев у здания нет хозяина. Предыдущих обитателей расселили.

После этого его облюбовали бродяги. Они навели здесь свои порядки. Вернуть строению былой внешний вид решили участники движения «Том Сойер фест».

«Мы сейчас выгребаем мусор, который остался от предыдущих жильцов. Потом мы делаем временную кровлю, и дальше просто поддерживаем рабочее состояние», - отмечает Евгений Кутай, координатор движения «Том Сойер фест» в Пензе.

Но до этого еще очень далеко. Пока что все здесь напоминает свалку. В некоторые комнаты не пробраться - горы мусора не позволяют даже открыть дверь. Отсутствие крыши еще больше усугубляет ситуацию: погодные условия разрушают здание изнутри. А ведь это небольшое строение на одной из старейших улиц - единственный оставшийся в Пензе деревянный дом в стиле модерн.

«Для города очень важно сохранять свою историю. Чтобы у нас, у города было будущее индивидуальное, идентичное, неповторимое. То есть «сохраняя прошлое, создаем будущее». И домики вот такие - это история под открытым небом, это музей, в который каждый может прийти. Они показывают именно особенности Пензенского края», - считает Анна Морозова, координатор движения «Том Сойер фест» в Пензе.

На то, чтобы привести дом в порядок, активистам движения «Том Сойер фест» потребуется время. Параллельно они намерены добиваться включения строения в реестр охраняемых зданий, сообщает "Экспресс".

Видео предоставлено телеканалом.