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16.08.2020г.
В Пензе активисты пытаются сохранить деревянное задние в стиле модерн

В Пензе активисты пытаются сохранить деревянное задние в стиле модерн

Вс, 16.08.20 14:50
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В деревянном доме начала 20 века на улице Чкалова в Пензе ремонтные работы только начались. За восстановление сооружения взялись активисты.

От красоты дома №14 на улице Чкалова осталась разве что часть декора в стиле модерн. И та скрыта за кустами сирени. Уже несколько месяцев у здания нет хозяина. Предыдущих обитателей расселили.

После этого его облюбовали бродяги. Они навели здесь свои порядки. Вернуть строению былой внешний вид решили участники движения «Том Сойер фест».

«Мы сейчас выгребаем мусор, который остался от предыдущих жильцов. Потом мы делаем временную кровлю, и дальше просто поддерживаем рабочее состояние», - отмечает Евгений Кутай, координатор движения «Том Сойер фест» в Пензе.

Но до этого еще очень далеко. Пока что все здесь напоминает свалку. В некоторые комнаты не пробраться - горы мусора не позволяют даже открыть дверь. Отсутствие крыши еще больше усугубляет ситуацию: погодные условия разрушают здание изнутри. А ведь это небольшое строение на одной из старейших улиц - единственный оставшийся в Пензе деревянный дом в стиле модерн.

«Для города очень важно сохранять свою историю. Чтобы у нас, у города было будущее индивидуальное, идентичное, неповторимое. То есть «сохраняя прошлое, создаем будущее». И домики вот такие - это история под открытым небом, это музей, в который каждый может прийти. Они показывают именно особенности Пензенского края», - считает Анна Морозова, координатор движения «Том Сойер фест» в Пензе.

На то, чтобы привести дом в порядок, активистам движения «Том Сойер фест» потребуется время. Параллельно они намерены добиваться включения строения в реестр охраняемых зданий, сообщает "Экспресс".

Видео предоставлено телеканалом. 

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13.07.2020 08:29
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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