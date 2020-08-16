«Пензенский Спас» посетили первые лица города и области

Губернатор Иван Белозерцев вместе с представителям областной и городской власти, митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом посетил «Пензенский Спас». Праздник (0+) 16 августа проходит в сквере им. Лермонтова в областном центре.

Как сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» с места событий, глава региона познакомился с выставками изделий промыслов и ремесел. Послушал выступления творческих коллективов из различных районов Пензенской области. Отведал национальные блюда и даже сыграл в шашки из яблок.

Осмотрев площадки праздника, Иван Белозерцев выступил с приветственным словом на главной сцене «Пензенского Спаса».

«Как здорово, что традиция православия живет на пензенской земле. В этом году, по известным причинам, нам не хватало массовых встреч. Я очень рад, что нам все же удалось собраться на "Пензенском Спасе", который посетили представители разных национальностей», - сказал глава региона.

«Я рад тому, что праздник сейчас проходит на территории Спасского кафедрального собора. Думаю, что это даже символично, что мы все ближе и ближе приближаемся к храму», - отметил митрополит.

После официальной части мероприятие продолжилось выступлениями народных коллективов на сцене в сквере имени М.Ю. Лермонтова.

Ранее пензенцам раздали 900 кусочков праздничного 14-метрового пирога.