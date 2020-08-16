В Пензе на Окружной загорелся ангар - МЧС

В Пензе на ул. Ф. Энгельса, 46б, в микрорайоне Окружная, загорелся ангар. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

По данным управления, информация о ЧП поступила в первом часу дня 16 августа. Пожар начался с кровли.

«На месте работают силы и средства МЧС России, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Площадь пожара уточняется», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В МЧС призывают регулярно проверять состояние проводки, быть осторожными при обращении с огнем. Нельзя бросать непотушенные спички и окурки.