Пензенские активисты взяли пробы воды и почвы из Кадады

Русское географическое общество на следующей неделе отметит 175-летие. Оно было основано 18 августа 1845го года по высочайшему повелению императора Николая Первого. Пензенское областное отделение появилось в середине прошлого века.

В дальнюю дорогу без песни никак. Волонтеров «Зеленой волны» ждет неблизкий путь - в Колышлейский район. До места назначения ехать более двух часов. Это окраина села Шаткино. Здесь протекает река Кадада. Место находится в 500 метрах от заповедника «Приволжская лесостепь».

Здесь волонтеры проведут комплексное исследование. Для этого команда разделилась на три группы - гидрологи, геологи и зоологи. Задача первых - провести анализ воды в реке, то есть определить ее химический состав.

«Для исследования воды у нас существует лаборатория, которая определяет состав воды, температуру, Ph, содержание хрома, хлора, железа и нитратов», - рассказывает Наталья Филатова, член совета Пензенского областного отделения Русского географического общества.

Таким образом волонтеры смогут определить качество воды в реках и уровень их загрязненности. Одна из главных задач экологического движения «Зеленая волна» - оценка состояния всех основных природных ресурсов на территории региона. Поэтому вторая группа - это геологи - изучает побережье.

Самая маленькая по численности группа зоологов между тем сделала небольшое открытие. В реке обнаружили Наяду - это растение, которое очень редко встречается в наших краях.

«Выше по реке Кададе находится территория заповедника, по которому также протекает река, отмель этой реки я, конечно, исследовала, но там этого растения не встречала», - призналась Татьяна Горбушина, старший научный сотрудник заповедника Приволжская лесостепь.

В этих поездках специалисты наглядно демонстрируют и объясняют детям суть тех или иных природных явлений. Каждая экспедиция для школьника - это увлекательное и познавательное путешествие.

Сейчас в рядах «Зеленой волны» - более 4 тысяч человек - школьники, студенты, педагоги и просто люди, неравнодушные к состоянию окружающей среды. По итогам экспедиций активисты пишут научные работы и выступают с докладами на конференциях. А в следующем году они снова отправятся изучать природу нашего региона, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.