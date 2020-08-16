В рамках акции «Собери ребенка в школу» семьям помогают подготовиться к 1 Сентября

Родители и учащиеся готовятся к учебному году. Уже известно, что его планируют начать в традиционной очной форме. В Пензенской области проходит ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Ее организаторы побывали в Каменке.

В магазине идет примерка пиджаков, жилетов и брюк - это многодетная семья с корейской фамилией Цой собирает сыновей в школу. Самим покупать сразу три комплекта одежды довольно накладно. Весьма кстати пришлась акция «Собери ребенка в школу».

«В наше время одеть всех ребятишек в школьную форму выходит накладно для мамы троих ребятишек. Спасибо, что пришли нам помогают», - сказала Ольга Цой, многодетная мама.

Этому благотворительному проекту уже несколько лет. Форма помощи многодетным и малообеспеченным семьям всегда разная. Например, в прошлом году им выдавали рюкзаки и канцелярские товары. Теперь на предложение поучаствовать отозвался местный предприниматель, который предоставил школьную форму, как для мальчиков, так и для девочек. Связующим звеном между нуждающимися и теми, кто может оказать поддержку, выступили представители каменского Центра социального обслуживания.

«Пошла на собрание директоров школ, принесла им образцы школьной формы, чтобы посмотрели что конкретно подходит. Директора предоставили списки учащихся, в основном, мы акцент делали на детей из многодетных малообеспеченных семей», - пояснила Елена Зайцева, заместитель директора Центра социального обслуживания города Каменки.

Еще одним организатором акции стало региональное отделение Союза женщин России. На данный момент все вместе они помогли одеться к школе ста каменским детям, сообщает "Экспресс".



Видео предоставлено телеканалом.