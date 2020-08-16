Ученые определили последовательность появления синдромов коронавируса

Первыми симптомами назвали лихорадку, кашель. Далее начинаются мышечные боли, тошнота и диарея, сообщает сетевое издание OaNews со ссылкой на журнал Frontiers in Public Health.

Последовательности симптомов определили на основе изучения течения болезни больше чем у 55 000 пациентов.

По мнению исследователей, понимание последовательности симптомов позволит раньше начать лечение и избежать тяжелые последствия.