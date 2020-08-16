Ученые определили последовательность появления синдромов коронавируса

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Специалисты Университета Южной Калифорнии выяснили последовательность появления первых симптомов коронавируса. Это позволить заразившимся вовремя самоизолироваться.
Первыми симптомами назвали лихорадку, кашель. Далее начинаются мышечные боли, тошнота и диарея, сообщает сетевое издание OaNews со ссылкой на журнал Frontiers in Public Health.
Последовательности симптомов определили на основе изучения течения болезни больше чем у 55 000 пациентов.
По мнению исследователей, понимание последовательности симптомов позволит раньше начать лечение и избежать тяжелые последствия.