Современный взгляд на грудное вскармливание

В августе в Пензенской области стартует проект «Эликсир здоровья» (18+), нацеленный на женскую аудиторию. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, его главное направление — поддержка и развитие грудного вскармливания.

Несмотря на давно доказанную пользу грудного молока, некоторые мамочки категорически не хотят кормить им своих малышей. Одни переживают за свою грудь (вдруг она утратит привлекательность), другие торопятся выйти на работу. Если бы эти мамы знали то, что знают педиатры, они бы наверняка выбросили подобные глупости из головы.

Мамино — лучше

Недавно в редакцию «НП» пришло письмо. «На долю моего крохи выпало тяжелое испытание: почти сразу после рождения у него произошло кровоизлияние в мозг. Почти месяц, пока он находился в реанимации, я всеми силами старалась сохранить грудное молоко. Когда меня пустили к малышу, он был очень слаб и бледен, сосать грудь он не мог, — писала нам наша читательница Наталья Филатова. — Прогнозы врачей были неутешительны — эпилепсия и т. д. Я сцеживала молоко в маленький пузыречек и по капельке давала ребенку. Сынок начал глотать, потом сосать из пузырька и даже брать грудь. Я разговаривала с крохотулькой, гладила его, целовала. И на моих глазах происходило чудо. Малыш начал узнавать меня по голосу, прибавлять в весе. Я считаю, что ребенка удалось спасти только благодаря грудному молоку и Божьей милости».

Грудное молоко — совершенно уникальный «продукт», дарованный женщинам природой. В нем содержатся жиры, углеводы, кальций, фосфор, железо, масса витаминов, несколько видов гормонов, лейкоциты и много других полезных веществ. Поразительно, но до сих пор ученые продолжают открывать новые свойства материнского молока.

«Хорошо, что сегодня часто рассказывается о пользе грудного вскармливания, — считает педиатр с многолетним стажем Екатерина Федосеева. — Благодаря этой информации мамочки узнают много нового и принимают безоговорочное решение кормить ребенка грудью.

Конечно, есть мамы, которые по разным причинам делают выбор в пользу искусственного вскармливания. Но не только уклонение мамы от естественного вскармливания способно оставить кроху без грудного молока. Порой женщины очень хотят кормить, но не могут. Чаще всего это либо очень юные мамы (до 18 лет) с физиологической незрелостью, либо женщины старше 35 лет, входящие в группу риска по гипогалактии (снижению функций молочных желез). Таким мамам мы назначаем медикаментозное лечение, витаминные комплексы, физиотерапию. И если у женщины есть желание, «молоко не убежит».

Восемьдесят процентов современных мам кормят своих малышей грудью до шести месяцев, 60% — до года. Материальная стимуляция (выплата кормящим матерям) оказала положительное влияние на желание женщин кормить грудью. К слову, самый низкий процент грудного вскармливания в моей практике встречался в сложные 90-е годы. У мам просто не было своего молока. Денег нет, еды нет и молока нет.

Хочу развеять один из мифов о том, что у детей-аллергиков может проявляться аллергия на материнское молоко. Это полная чушь!»

Чудеса лактации

Есть причины, по которым мама не может «настроиться» на кормление.

«Одна из них — незапланированная беременность, — рассказывает медицинский психолог Пензенского областного родильного дома Екатерина Филлипова. — В этом случае женщина испытывает неприятие от близкого контакта с нежеланным малышом. Как только она примет ребенка, ее отношение к грудному вскармливанию поменяется.

Нежелание кормить грудью может вызвать и длительная разлука мамы с ребенком после родов. Это задерживает формирование материнского инстинкта и «притупляет» желание почувствовать себя мамой. Это психологическое состояние может приостанавливать приход молока, в результате чего у женщины появляется чувство неполноценности».

Между тем давно доказано, что состав грудного молока каждой женщины индивидуален и соответствует потребностям именно ее ребенка. Интересно и то, что, если малыш рождается недоношенным, особый состав грудного молока дает мощную защиту для его иммунитета. Поэтому ослабленным деткам грудное молоко особенно показано.

Кстати, ради здоровья малыша организм женщины может творить чудеса. В годы войны матери, которые перебивались с хлеба на воду, кормили грудью, их организм вырабатывал для деток полноценное молоко, что давало возможность младенцам выживать.

Александра КОРОЛЕВА, «Наша Пенза»