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16.08.2020г.
Можно ли сэкономить на сборах к новому учебному году?

Можно ли сэкономить на сборах к новому учебному году?

Вс, 16.08.20 17:59
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Родители школьников начинают волноваться — до сентября остается совсем немного времени. Обеспечить ребенка всем необходимым для учебы — процесс непростой. Какую сумму надо иметь, чтобы собрать первоклассника в школу?

Обойдя множество пензенских магазинов со школьными товарами, покупателей в них практически не увидела. Если раньше в это же время родители с детьми активно посещали такие магазины, выбирали и покупали блокнотики, ластики, красочные тетради, туфельки и ботиночки, то сегодня это не так. Кстати, в нынешнем году нет и специальных школьных ярмарок. Некоторые даже считают, что посещать школу их детям с 1 сентября не придется — организуют дистанционку.

Ольга Букина, мама двоих детей:

— Мой ребенок пошел во второй класс, мне немного проще в плане сборов: есть вещи, которые остались с прошлого учебного года. У нас все родители спрашивают друг у друга: «Нужно закупаться к школе или нет, как мы будем учиться? Никто ничего не понимает, и всех одолевают сомнения. Да и в школьных магазинах почему-то пусто — нет покупателей».

Школьная форма для девочек — это совсем другая история, костюм может быть собран из следующих вещей: пиджак, платье или сарафан, юбка, брюки, жилет или кардиган, блузки с длинным и коротким рукавом, костюм из пиджака, брюк и жилетки и т. д. Одеть в школу девочку дороже, чем мальчика.

Писать и рисовать

Канцелярские принадлежности во всех пензенских магазинах стоят одинаково. А какие вы будете покупать — дешевые или дорогие карандаши, краски, фломастеры, — решать родителям, производителей много, ценовая политика разнообразна. Если говорить о самых низких ценах в одной из известных торговых сетей, то тетради обойдутся от 4 руб., ручки — от 8, альбомы для рисования — от 50 руб. Самые дешевые дневники — 100 руб. Однако в одном из школьных магазинов с канцтоварами продавец не советовала гнаться за дешевизной: нередко люди, покупающие товар по акциям, приходят и возвращают его, жалуясь на плохое качество.

Покупка первокласснику необходимых канцтоваров обойдется примерно в 3500 рублей. В начальной школе нужны материалы для труда, ИЗО, специальные ножницы и футляры, кисти, цветной картон, пластилин и многое другое.

«Ранцы, как спартанцы»

Экономить на ранце вообще нельзя, потому что некачественный и неправильно подобранный может повлиять на осанку ребенка. Детям в возрасте 6 — 8 лет покупают ранцы весом не более 2 кг. Нельзя брать ранцы «на вырост» без регулируемых лямок, потому что в них смещен центр тяжести. Ранец должен плотно прилегать к спине, не выходить за линию плеч и не свисать ниже уровня поясницы.

Многодетный опыт

Алена Калашникова, мама четверых детей:

— Я никогда не покупаю к школе все и сразу, приобретаю школьные костюмы в обычных магазинах на протяжении всего года. Например, зимой купила сыну хорошие брюки за 400 рублей, до этого ценник указывал на 1600. Часто покупаю по весне, когда бывают скидки и распродажи. В сентябре докупаю все по необходимости. Еще иногда друзья отдают, дарят вещи. Своего младшего ребенка, мы, кстати, ведем в сентябре в первый класс, я собрала его очень «бюджетно», но это только благодаря моему многолетнему и многодетному опыту. А так 20, а то и 30 тысяч надо, чтобы собрать первоклассника, а если двоих и более детей — подсчитать не сложно.

Александра КОРОЛЕВА, "Наша Пенза" (Полный текст читайте в новом номере газеты "Наша Пенза" (НП №33)

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14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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20.07.2020 07:29
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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