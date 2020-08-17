В Пензе на дублере ул. Окружной «буханка» не поделила дорогу с «Ладой»

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилось фото с места аварии на дороге – дублере ул. Окружной в Пензе, произошедшей утром 17 августа.

По словам автора снимка, он сделал его в 8:23 за «Дизель-Ареной». Судя по фото, столкнулись отечественная легковушка и «буханка». Официальной информации о наличии пострадавших и причинах аварии нет.

Инспекторы просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, обдумывать каждый маневр, ведь любое неверное действие может привести к трагедии.