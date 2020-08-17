Торговые центры могут не пережить второй волны Covid-19

Минпром и Минэкономразвития РФ прорабатывает рекомендации для торговых центров на случай ухудшения эпидситуации, сообщили «Известия».

Предполагается, что закрываться моллы не будут. Об этом чиновников попросил Российский совет торговых центров (РСТЦ).

По оценкам РСТЦ, к сентябрю прямые убытки каждого торгового центра достигнут 80-100 млн рублей, и новый карантин многие из них могут просто не пережить. Управляющий партнер ITD Properties Инесса Самохвалова отметила, что множество людей потеряет не только доступ к шопингу и развлечениям, но и работу.

Сейчас Минпром совместно с Роспотребнадзором разрабатывает новые санитарные требования на случай второй волны коронавирусной инфекции.