Зареченец повстречал на дороге «лесного друга»

Житель Пензенской области рассказал на странице в соцсети Instagram о неожиданной встрече на дороге.

Пользователь поделился видео, на котором запечатлен молодой лось. Съемка велась из салона автомобиля.

«Встретили лесного друга в Заречном», - отметил автор поста.

Животное мирно жевало листву и, казалось, совершенно не обратило внимание на человека.

При встрече с лосем не стоит его провоцировать на агрессию, так как при нападении он может нанести серьезные травмы. Лучшим решением будет обойти животное стороной. Если контакта избежать не удалось, постарайтесь отпугнуть сохатого громкими звуками.