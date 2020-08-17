В России заявили о старте второго этапа испытания вакцины против Covid-19

В новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали второй этап тестирования вакцины против Covid-19.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ропотребнадзора Анну Попову, все добровольцы, принимающие участие в испытании, чувствуют себя хорошо.

«Да, конечно [второй этап стартовал]. Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», - отметила Анна Попова.

Отвечая на вопрос о разнице вакцин центров имени Гамалеи и «Вектор», она заявила, что Россия должна иметь несколько разных вакцин от коронавируса.

«Абсолютно точно в каждой стране и в Российской Федерации должно быть несколько разных вакцин, чем сегодня и занимаемся», - подчеркнула она.

Напомним, центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первого добровольца привили 27 июля. В первом этапе клинических испытаний приняли участие пять добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет.