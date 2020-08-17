Жертвой Covid-19 стал еще один житель Пензенской области

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила об очередном жителе региона, который не пережил коронавирус.
По ее словам, врачи зарегистрировали смерть 67-летней женщины. Она страдала от множества хронических заболеваний, но причиной смерти стал Covid-19, осложненный пневмонией.
Напомним, режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Чтобы не заразиться, необходимо носить маски, следить за гигиеной и соблюдать социальную дистанцию.