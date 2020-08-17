К месту аварии на ул. Тухачевского прибыли пожарные и «скорая»

Пензенец заснял последствия ДТП на ул. Тухачевского и поделился видео в группе соцсети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлено лобовое столкновение красной и черной иномарок, а чуть дальше от них – серебристая «Лада» с разбитой «мордой». К месту происшествия прибыл реанимобиль и пожарный расчет. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Следует быть внимательными и аккуратными при совершении маневров, чтобы избежать аварии.