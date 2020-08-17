В Пензе велосипед оказался под колесами большегруза

17 августа пензенец рассказал о ДТП, произошедшем на ул. 40 лет Октября.

Об этом он сообщил в группе соцсети «ВКонтакте». На предоставленном подписчиком фото – смятый колесами фуры велосипед. К месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Данных о пострадавших пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают автомобилистов и велосипедистов быть внимательнее на дороге. Кроме того, правоохранители напоминают, что выезжать на проезжую часть детям младше 14 лет запрещено законом.