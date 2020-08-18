В Пензе подорожали бензин АИ-92 и дизельное топливо. Мониторинг

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за июль. Напомним, в июне по сравнению с предыдущим месяцем на автозаправках трех компаний, выбранных для мониторинга («Лукойл» — ул. Калинина, 150а, «Роснефть» — ул. Революционная, 12, и «Союз» — ул. Окружная, 113а/74а), все три вида топлива (бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо) подорожали. В июле прежними остались цены на бензин АИ-95, а вот АИ-92 и дизельное топливо снова выросли в цене на 12 и 10 копеек соответственно.

Также информагентство продолжает следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно данным на 9 августа, средняя потребительская стоимость бензина в Пензе выросла на 29 копеек и составляет 44 рубля 94 копейки. Это всего на 3 копейки меньше, чем в среднем по ПФО. Самый дешевый в округе бензин сейчас можно купить в Ульяновске по средней цене 43 рубля 90 копеек за литр, самый дорогой — по-прежнему в Перми, где он стоит 45 рублей 84 копейки.

Цена литра дизельного топлива в нашем городе, по данным Росстата, за июль выросла на 21 копейку и составила 46 рублей 40 копеек. Таким образом, Пенза уступила титул города с самым дешевым в округе дизельным топливом, который удерживала на протяжении двух месяцев, Ульяновску. Там литр этого вида горючего сейчас стоит 46 рублей 37 копеек. А вот лидер антирейтинга по стоимости дизельного топлива снова не изменился. Это Пермь, где цена литра этого нефтепродукта равна 49 рублям 8 копейкам.

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.