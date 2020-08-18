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18.08.2020г.
В Пензе подорожали бензин АИ-92 и дизельное топливо. Мониторинг

В Пензе подорожали бензин АИ-92 и дизельное топливо. Мониторинг

Вт, 18.08.20 08:01
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ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость топлива в областном центре. Журналисты выяснили, как изменились цены за июль.

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за июль. Напомним, в июне по сравнению с предыдущим месяцем на автозаправках трех компаний, выбранных для мониторинга («Лукойл» — ул. Калинина, 150а, «Роснефть» — ул. Революционная, 12, и «Союз» — ул. Окружная, 113а/74а), все три вида топлива (бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо) подорожали. В июле прежними остались цены на бензин АИ-95, а вот АИ-92 и дизельное топливо снова выросли в цене на 12 и 10 копеек соответственно.

Также информагентство продолжает следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно данным на 9 августа, средняя потребительская стоимость бензина в Пензе выросла на 29 копеек и составляет 44 рубля 94 копейки. Это всего на 3 копейки меньше, чем в среднем по ПФО. Самый дешевый в округе бензин сейчас можно купить в Ульяновске по средней цене 43 рубля 90 копеек за литр, самый дорогой — по-прежнему в Перми, где он стоит 45 рублей 84 копейки.

Цена литра дизельного топлива в нашем городе, по данным Росстата, за июль выросла на 21 копейку и составила 46 рублей 40 копеек. Таким образом, Пенза уступила титул города с самым дешевым в округе дизельным топливом, который удерживала на протяжении двух месяцев, Ульяновску. Там литр этого вида горючего сейчас стоит 46 рублей 37 копеек. А вот лидер антирейтинга по стоимости дизельного топлива снова не изменился. Это Пермь, где цена литра этого нефтепродукта равна 49 рублям 8 копейкам.

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.

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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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