В Пензенской области еще 27 человек переболели Covid-19

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о количестве выздоровевших от коронавируса за прошедшие сутки.
«Выписаны 27 человек», - рассказала она.
Таким образом, за время пандемии от Covid-19 в регионе вылечились 6982 пациента.
Напомним, Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений. Режим повышенной готовности продлен до 27 августа. Жителей просят не забывать о масочном режиме, социальной дистанции и мытье рук.