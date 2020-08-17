В Пензенской области еще 27 человек переболели Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о количестве выздоровевших от коронавируса за прошедшие сутки.

«Выписаны 27 человек», - рассказала она.

Таким образом, за время пандемии от Covid-19 в регионе вылечились 6982 пациента.

Напомним, Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений. Режим повышенной готовности продлен до 27 августа. Жителей просят не забывать о масочном режиме, социальной дистанции и мытье рук.