Оперативные данные о больных коронавирусом в Пензенской области на 17 августа

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В настоящее время в регионе зарегистрировано 7 348 случаев заражения, из них новых - 47. При этом уже 6 982 пациента вылечились, 97 скончалось.
В целом по России число зараженных увеличилось на 4 892 человека и составило 927 745. При этом выздоровели 736 101 пациент, умерли 15 740 больных.
Для снижения рисков заражения пензенцам необходимо помнить про гигиену и средства защиты.