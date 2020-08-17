Оперативные данные о больных коронавирусом в Пензенской области на 17 августа

В настоящее время в регионе зарегистрировано 7 348 случаев заражения, из них новых - 47. При этом уже 6 982 пациента вылечились, 97 скончалось.

В целом по России число зараженных увеличилось на 4 892 человека и составило 927 745. При этом выздоровели 736 101 пациент, умерли 15 740 больных.

Для снижения рисков заражения пензенцам необходимо помнить про гигиену и средства защиты.