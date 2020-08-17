Пенза и Заречный – в лидерах по числу новых заболевших Covid-19 в регионе

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила оперативную информацию о распространении коронавируса в регионе на 17 августа.

По ее словам, всего подтверждено 7348 случаев заражения, за последние сутки выявили 47. Среди заболевших есть четверо детей от года до шести лет.

Больше всего новых случаев заражения – в Пензе (30), на втором месте – Заречный (10), на третьем – Пензенский район (5). По одному случаю выявили в Шемышейском и Неверкинском районах.

«Находятся под наблюдением 3376 человек, сняты с него – 26877. В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 60029 человек, в лабораториях лечебной сети - 154663 человека», - отметила Дина Черемушкина.

Напомним, регион находится на третьем этапе снятия ограничений, до 27 августа продлили режим повышенной готовности. По-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах и пользоваться дезинфицирующими средствами.