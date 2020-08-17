В Воскресеновке железным половником до смерти забили мужчину

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, трагедия случилась 29 июля в селе Воскресеновка. Трое мужчин выпивали. Во время застолья 33-летний сельчанин начал высказывать претензии другому по поводу кражи у него 8 тыс. рублей, после чего стал его бить. Потерпевшего ударили по лицу и по голове металлическим половником. Затем к избиению присоединился третий участник застолья – 55-летний мужчина.

Пострадавший скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы. После случившегося сельчане ушли домой, утром тело мужчины обнаружил брат.

Приятелей заключили под стражу. В настоящее время следователи проводят проверку, расследование уголовного дела продолжается.