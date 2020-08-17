В Пензенской области внедорожник вывернуло наизнанку после ДТП

В Пензенской области 17 августа произошла серьезная авария, о которой сообщили в Сети.

По словам очевидцев, автомобиль ехал в сторону Пензы по трассе М-5 «Урал». Снимки жуткого ДТП были сделаны около 11:20 и появились в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, участником столкновения стал внедорожник Toyota RAV4 - на автомобиле буквально нет живого места – боковые элементы сильно смяты, нет стекол, разбит капот, оторван бампер.

Официальных данных о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.

Инспекторы просят пензенцев продумывать каждый маневр. Также не стоит забывать про дистанцию, скоростной режим и правила дорожного движения. Если вдруг вы чувствуете недомогание или хотите спать, нужно немедленно остановиться.