В Пензенской области внедорожник вывернуло наизнанку после ДТП

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В Пензенской области 17 августа произошла серьезная авария, о которой сообщили в Сети.
По словам очевидцев, автомобиль ехал в сторону Пензы по трассе М-5 «Урал». Снимки жуткого ДТП были сделаны около 11:20 и появились в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, участником столкновения стал внедорожник Toyota RAV4 - на автомобиле буквально нет живого места – боковые элементы сильно смяты, нет стекол, разбит капот, оторван бампер.
Официальных данных о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.
Инспекторы просят пензенцев продумывать каждый маневр. Также не стоит забывать про дистанцию, скоростной режим и правила дорожного движения. Если вдруг вы чувствуете недомогание или хотите спать, нужно немедленно остановиться.