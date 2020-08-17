Минтруд РФ рассказал, будет ли 31 декабря выходным

Как рассказали в ведомстве, рабочий день с кануна Нового года нельзя перенести ни на какой другой день в году, так как это будет нарушать нормы трудового законодательства о необходимой продолжительности отдыха.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поднимал этот вопрос в начале июля.

«Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. […] Перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования 110 статьи кодекса», - ответили ему в ведомстве.

Ярослав Нилов сделал вывод о том, что в 2020 году 31 декабря точно не станет выходным, но отметил, что отдельно на такой шаг могут пойти в некоторых регионах.