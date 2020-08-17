В Заречном приостановили прием больных с Covid-19

В пресс-службе администрации Заречного Пензенской области рассказали о решении приостановить госпитализацию больных коронавирусом жителей города в местную больницу.

Теперь все заболевшие будут перенаправляться в областную инфекционную больницу в Пензу. По словам главы Заречного Олега Климанова, такое решение было принято в связи с подготовкой ко второй волне Covid-19.

«В нашем инфекционном отделении необходимо провести санитарные работы, чтобы подготовить стационар к приему новых больных во время второй волны, если она будет. Кроме того, необходимо смонтировать новые аппараты ИВЛ, которые поступают в МСЧ-59», - пояснил он.

Олег Климанов добавил, что заболеваемость в городе идет на спад. Так, за прошедшие сутки зарегистрировали 10 новых случаев.